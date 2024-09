Gertrudis, madre de Hamlet, hace el fatal anuncio: cayendo ella y su floral trofeo al llanto de las aguas, su vestido se desplegó, y pudo así flotar un tiempo, tal como las sirenas, mientras cantaba estrofas de viejos himnos, como quien es ajeno al propio riesgo, o igual que la criatura oriunda de ese elemento líquido. No pasó mucho tiempo sin que sus ropas, cargadas por el agua embebida, arrastraran a la infeliz desde sus cánticos a una muerte de barro .

Cinthya Oyervides comentó en entrevista que todas nuestras experiencias están tan en el cuerpo, que siento que nos daba la oportunidad de llegar más a la emoción que a la razón . Al participar en la creación de la coreografía y en la dirección, en un proyecto que María Fernanda Baez ya había iniciado tiempo antes, se partió de un personaje muy famoso con un dibujo de ideas vagas para llegar al resultado que el público verá en escena. También implicó analizar los cambios de la realidad para las mujeres: en una manera esencial es lo mismo. Pareciera que en este siglo tenemos mucho más salidas, y no es así .

Ser o no ser , se escucha en escena. La famosa frase no la pronuncia Hamlet, sino una mujer que cuestiona si la opción es morir, dormir o tal vez soñar. Se trata de la propuesta escénica Ó: Instrucciones para salir del agua, en la que se conjuga teatro físico y danza para repensar al personaje shakesperiano Ofelia desde una mirada moderna y feminista. María Fernanda Baez interpreta el unipersonal que inició temporada en el teatro El Milagro.

Cuatro siglos después de que Shakespeare escribió esta tragedia del príncipe de Dinamarca, la actriz y bailarina María Fernanda Baez yace sobre un lago de agua plástica en un escenario solitario y en penumbras, con un vaporoso vestido de tul y unas zapatillas con brillantina azul. Desde ahí, empieza el abordaje corporal de una mujer contemporánea con el peso de la carga social. Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua , enuncia una voz en off.

Se escucha un poco cliché, pero todas las mujeres somos Ofelia. Todas vivimos en un contexto social, político, cultural y familiar. Y así leemos el texto de Shakespeare, es cómo todas estas estructuras llevan a que Ofelia se suicide , explica Oyervides. No es lo mismo ser Ofelia en Viena que en México; salían todas estas problemáticas, como los feminicidios y la situación del país respecto a ser mujer, aunque no trata de esto la obra, pero no podemos sacarnos de contexto .

Sumergida en el agua. Así encontramos a la protagonista, entre música instrumental lenta, que por momentos cambia a tecno, se mezcla con algunas canciones infantiles muy conocidas y un famoso corrido de un hombre que asesina por celos.

La letra de las canciones dice mucho de lo que traemos introyectado en las estructuras sociales, educativas y en nuestro cuerpo . La responsable de la música es Macarena Palazuelos, con la colaboración de María José Baez en la voz. La iluminación es de Rafael Chitiva.

Las funciones en el teatro Milagro (Milán 24, colonia Juárez) están programadas hasta el 29 de septiembre, jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas; el costo del boleto es de 300 pesos, con descuento de 50 por ciento a los grupos de costumbre y a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.