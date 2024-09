Mónica Mateos

Hace poco más de 40 años “había más periodismo, por decirlo de alguna manera, pues además de los grandes diarios, estaban otros como El Figaro, Cine Mundial, El Redondel, la segunda de Ovaciones, el Últimas Noticias, el Extra. Hoy es una cochinada, cualquiera es difusor de noticias y de no noticias; están por otros lados. Ante ese panorama, qué importante es que exista La Jornada, porque le da su lugar a los lectores”.

Así lo considera don Ernesto Cortés Nolasco, quien a sus 81 años mantiene una costumbre que inició hace cuatro décadas: acudir muy temprano al puesto de periódicos cercano a su casa para conseguir el ejemplar del día de su Jornada.

Ahora está jubilado de una empresa papelera y tiene tiempo libre para conversar cada mañana con Angélica, la señora que atiende el expendio, porque ella también es asidua lectora jornalera y de que sabe, sabe. Con tan sólo mirar las portadas de los diarios ella identifica qué representa cada medio y qué intereses defiende. Esto también confirma que el pueblo es sabio y los tontos son aquellos que no consideran a esas personas a su nivel porque no son de alcurnia, y no hablo del intelectual, sino del nivel de pipa y guante, que presumen, quienes dicen, por ejemplo, que no importa si la población no entiende sus análisis, pues ellos tienen la razón y punto. No es así. El pueblo lee, está informado .

Más que gran lector, don Ernesto explica que durante toda su vida le ha gustado saber un poquito más de lo que sucede en el mundo, “porque así tenemos la oportunidad de platicar con otras personas, ya sea para compartir intereses mutuos o, como dice el Presidente, para saber qué contestar a los adversarios. Bueno, a veces ya ni les contesto porque son tan, tan necios, y aclaro que no soy seguidor de López Obrador, pues cuando él tenía 7 años yo ya gritaba: ‘¡Cuba sí, yanquis no!’”

Vecino de Coapa, en el sur de la Ciudad de México, narra que tuvo la fortuna de comenzar a trabajar de mensajero cuando tenía 17 o 18 años, en la agencia de noticias Prensa Latina (fundada en 1959, luego del triunfo de la revolución cubana). La sede en México se encontraba en la calle de Atenas 40 y 42, segundo piso, en la colonia Juárez.

“Trabajar en un medio de comunicación, donde hay información, es muy bueno, ya estés del lado de la liberación o de la oposición. En mi caso, en Prensa Latina me gustó que me trataron como a una persona, como a un igual aunque era un jovencito. Ahí conocí al maestro Mario Gill, a Gabriel García Márquez, pero, sobre todo, ese lugar me hizo poco a poco quitarme el velo, aprendí a esclarecer.

“En el 68, por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz en vez de recibir a los jóvenes del Comité de Huelga, como era su responsabilidad por su posición de gran Presidente, a quien recibió fue al torero Manolo Martínez, y esa era la nota que destacaban los periódicos.

“Al otro día del 2 de octubre, mi credencial de trabajador de Prensa Latina me salvó de una golpiza. Salíamos de trabajar a las 11 de la noche, me iba caminando a mi casa en la colonia Prohogar. Iba por el camellón y me alcanzaron corriendo tres o cuatro policías. A cada joven que veían lo pescaban y lo golpeaban antes de subirlo a una julia. Cuando me detuvieron me preguntaron por qué andaba en la calle a esa hora, les dije que salía de trabajar y les mostré mi credencial, de inmediato me soltaron.