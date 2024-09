Ante la crítica de los legisladores panistas de que la ciudad hizo un manejo inadecuado de la pandemia de covid-19, Arellano dijo que no aceptará tal afirmación porque se luchó contra problemas estructurales, no sólo en materia de infraestructura hospitalaria, sino de las condiciones de salud de la población, que fueron un caldo de cultivo para el virus.

Insistió en que la salud no debe ser una mercancía ni un negocio, por lo que la visión de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, siempre fue considerarla un derecho, sin importar que las personas no sean originarias de la Ciudad de México o que no cuenten con seguridad social. Dicha población, dijo, representa 4 millones de personas que pueden acceder a los servicios de salud pública, que ahora están a cargo del IMSS-Bienestar.

Va a tomar muchos años transformar el sistema, así como tomó muchos años llegar a este punto. En la morbilidad y prevención nos tomará más años, pero si seguimos en esta ruta vamos a avanzar mucho más.

Ante las preguntas de los legisladores sobre el mpox (viruela símica), la titular de Salud reportó que en lo que va de 2024 se estudiaron 113 casos, de los cuales se confirmaron apenas 37; refirió que en 2022, cuando comenzó la vigilancia del virus, se confirmaron mil 820 enfermos y para 2023 hubo 67 personas con este padecimiento.