Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 12

Tras consultarlo con su familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que no dará a conocer su testamento político.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, reveló que sus parientes no están de acuerdo en que difunda el contenido de ese documento.

Aunque reconoció que en lo que a él toca, sí le gustaría que se conociera, particularmente porque en él expresa que no desea que su persona sea objeto de algún reconocimiento. Ni calles ni museos ni plazas con su nombre, pidió.

No quiero dar a conocer mi testamento, porque mi familia me dice que no, no están de acuerdo. Pero es que a mí me gustaría darlo a conocer, porque ahí hablo, escribo, dicto al notario que no quiero museos ni estatuas ni el nombre en calles ni escuelas ni nada o agrupaciones con mi nombre .

Como expresó la semana pasada, el mandatario manifestó que lo que ha sido como servidor público, su legado, corresponde al pueblo de México, todo .

Ya no me busquen

A 12 días de entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, e ir a vivir su retiro a Palenque, Chiapas, el jefe del Ejecutivo pidió de nuevo a sus amigos y seguidores que respeten su partida y no lo busquen en su quinta llamada La Chingada.