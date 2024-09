Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 12

Chilpancingo, Gro., Cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) se congregaron ayer en el libramiento a Tixtla, al oriente de la capital, para exigir justicia y rendir homenaje a Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinado en ese sitio por policías estatales el pasado 7 de marzo.

Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que Yanqui Kothan participó en la protesta que el 6 de marzo realizaron las madres y padres de los 43, y al día siguiente lo mataron en Chilpancingo.

Aseguró que el gobierno pretendió tergiversar los hechos, pero gracias a la presión de la Normal de Ayotzinapa y de colectivos de derechos humanos, la situación cambió, aunque todavía no hay una sentencia plena contra el culpable.

Lilia Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan, se dirigió a los jóvenes participantes: A ustedes, normalistas, se los agradezco de corazón, hijos de campesinos y que pelean por sus ideales .