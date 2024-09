Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 10

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y Miguel Ángel Yunes Márquez, insistieron en que durante el encuentro de un día antes con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no se habló de la incorporación de este último al partido guinda, aunque el controvertido veracruzano, que aún se asume como integrante del PAN, participa activamente en las reuniones del grupo mayoritario y se le designó ayer secretario de la Comisión de Justicia, que dictaminará las 70 leyes secundarias de la reforma judicial.

En breve entrevista en el Senado, López Hernández sostuvo que no se ha invitado a Yunes Márquez a sumarse a Morena. Hay que esperar , dijo, pero dejó claro que no les falta ningún voto para lograr la mayoría calificada. Hubo 86 cuando se requirió , señaló en alusión a la reforma judicial, y no quiso precisar si será el mismo escenario en la modificación constitucional para adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena. Ya saben que no hablo a futuro .

Explicó que la reunión de un día antes con Sheinbaum fue porque Yunes Márquez quería conocerla. Por separado, después de la instalación de la Comisión de Justicia, donde Morena le cedió un lugar para que sea uno de los tres secretarios de ese grupo de trabajo, Yunes Márquez negó que en la reunión con la presidenta electa se haya tratado el tema de su posible ingreso a la bancada guinda.