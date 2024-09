H

oy comienza el festival de habla hispana más importante del mundo. Con sus múltiples secciones y concursos, el de San Sebastián trata de compensar su desafortunado turno de la temporada otoñal, justo después de Locarno, Venecia y Toronto. He repetido hasta el cansancio que su competencia oficial suele ser débil, pero en esta ocasión parece desmentir mi prejuicio con una selección a primera vista atractiva.

Así, dicha competencia ha reunido a autores conocidos como el británico Mike Leigh ( Hard Truths), el franco-griego Costa-Gavras ( Le dernier souffle), el alemán Edward Berger ( Cónclave), quien obtuvo varios premios Oscar con su versión de Sin novedad en el frente, el argentino Diego Lerman, que compite por tercera ocasión con El hombre que amaba los platos voladores, el desigual francés François Ozon ( Quande vient l’automne), la documentalista chilena Maite Alberdi, quien debuta en la ficción con El lugar de la otra, mientras que el japonés Kiyoshi Kurosawa –sin parentesco con Akira– presenta un remake francés de su anterior Hebi no michi.

De Estados Unidos concursan el otrora documentalista Joshua Oppenheimer ( The End) y Gia Coppola ( The Last Showgirl), nieta del patriarca Francis Ford. Mientras que del país anfitrión compiten Iciar Bollaín ( Soy Nevenka), Pedro Martín-Calero ( El llanto), Pilar Palomero ( Los destellos) y el iconoclasta Albert Serra ( Tardes de soledad). Finalmente, hay dos debutantes, el chino Xin Huo ( Bound in Heaven) y la portuguesa Laura Carreira ( On Falling).