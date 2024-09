Patricia Vázquez

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 26

Cancún, QR., Integrantes del colectivo Madres buscadoras de Quintana Roo bloquearon ayer, por más de nueve horas, la avenida Nichutpté, frente a los juzgados de juicios orales, donde se llevó la audiencia para definir la situación jurídica de la ex pareja de Francisca Mariner Flores Patrón, desaparecida el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años.

María Dolores Patrón Pat, madre de la joven ausente, dijo que la protesta era una medida de presión para evitar que el inculpado por la desaparición de su hija, Ángel N, recluido en el penal de Cancún, sea liberado y porque la defensa de éste la llamó como testigo, pese a que ella es la parte acusadora.

Comentó que la estrategia de los abogados de la ex pareja de su hija es para que la madre buscadora no pueda ingresar a las audiencias; además, la juez de la causa le negó el paso con el argumento de que es por protección de los derechos del acusado .

Siento que es una estrategia de ellos y ahora me dicen que ya no me van a ocupar y no me están permitiendo entrar a la audiencia. Entonces, es una situación complicada , expresó.