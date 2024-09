Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 9

La película Rite Here Rite Now, de la banda sueca Ghost, logró un récord al ser la más vista de todos los tiempos en todo el mundo, al recaudar 504 millones de dólares en la taquilla y alcanzar el puesto número cuatro del top 10 de los filmes más vistos del verano.

La cinta de hard rock, rodada durante los dos conciertos de la agrupación sueca en el Kia Forum de Los Ángeles, es mucho más que un espectáculo musical llevado al cine, es el primer largometraje de del grupo donde se combinan fascinantes actuaciones en directo con una historia narrativa que retoma los hilos argumentales de la larga serie de episodios en la web de la banda. El resultado es una mezcla fantasmagórica absolutamente única: las interpretaciones en directo de los temas favoritos de los cinco álbumes de Ghost, así como de Mary On A Cross, que obtuvo disco de platino de la Recording Industry Association of America (RIAA(, entre otros, se entremezclan con los debuts en la gran pantalla de algunos rostros familiares para las legiones de fanáticos de la banda. Tanto si eres un devoto discípulo que busca revivir los recuerdos más preciados del espectáculo en directo de Ghost, como si eres un curioso iniciado, Rite Here Rite Now, te deja completamente hechizado y cautivado por este grandilocuente pero íntimo retrato cinematográfico de la banda.

La cinta se proyectó en más de mil 800 cines de 49 países, bajo la dirección de Tobias Forge, líder de Ghost.

Forge dijo que al dirigir la cinta quería hacer una película durante la mayor parte de mi vida, me sentí abrumado al ver el interés que nuestros fanes mostraron por ésta, antes de que siquiera se estrenara. Ahora que la gente parece no sólo haberla visto, sino que también les gustó... Realmente me entusiasma. ¡Gracias a todos!

Kymberli Frueh, vicepresidenta de Programación y Adquisiciones de Contenido en Trafalgar Releasing, comentó: “estamos encantados de ser parte de este momento histórico para Ghost y sus fanáticos en todo el mundo. Rite Here Rite Now demuestra que hay un gran apetito por las películas de conciertos que brindan una experiencia inolvidable. Es un testimonio del poder de la música y la magia de ver increíbles interpretaciones en la pantalla grande junto a otros fanes”.

Apenas hace unas semanas llegó Rite Here Rite Now: The Original Motion Picture Soundtrack, un complemento a la película con 18 canciones, la primera banda sonora original de la agrupación estará disponible en todos los formatos (digital, CD, 2xLP) e incluyen la versión en vivo de Absolution, capturada en ese ahora legendario espectáculo de dos noches en el Forum de Los Angeles.