Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. 7

Bertha Navarro, pionera de la producción fílmica en México, reconoció que fue difícil abrirse camino en la industria cinematográfica: fui la primera mujer productora y todo fue muy complicado en mi época, ahora nosotras nos hemos abierto mucho espacio, pero antes era más complejo .

La cineasta participó en la presentación de la edición 5 de la Muestra de Cine Mexicano, que, como adelantamos en estas páginas, se celebrará del 4 al 6 de octubre en Italia, donde se le rendirá un homenaje a su trayectoria con la proyección de una serie de películas que ha producido.

Me siento muy feliz con este reconocimiento y es maravilloso compartir nuestro cine allá, además soy fan del cine italiano. Espero que las películas que he realizado se vean ahora que hay muchas cinetecas en la Ciudad de México, que se muevan, ya que hay diversas generaciones que no las han visto , comentó la productora.

En la sede del Instituto Italiano de Cultura, la directora, quien es considerada referente del séptimo arte mexicano, recordó sus inicios en la industria cinematográfica en los años sesenta al lado de Julio Pliego. “En esa época tenía otras actividades, pero el cine llamó mucho mi atención y conocí a Paul Leduc e hicimos Reed, México Insurgente, esa fue mi primer película y de ahí en adelante me dediqué más profundamente a realizar cine”.

Sobre su trayectoria, Navarro también evocó su encuentro con Guillermo del Toro, el cual ocurrió mientras se filmaba la cinta Cabeza de vaca. “Conocí a Guillermo muy jovencito, él nos diseñó todos los maquillajes de las diferentes tribus con las que se topa este personaje y cuando terminamos me dio su guion de Cronos, me encantó y empezamos hacerla, fue su primer largometraje y así han despegado grandes talentos”.

A las nuevas generaciones de productores y cineastas, Bertha les recomienda realizar sus proyectos con mucha pasión, porque se necesita creer mucho en ello y que vean también nuestro cine y de donde viene .

Los títulos que conforman el programa especial dedicado a Bertha Navarro son: Laberinto del fauno, de Guillermo del Toro; Cabeza de vaca, de Nicolás Echevarría; Sonora, de Alejandro Springall y Un embrujo, de Carlos Carrera.

Cecilia Romo, directora de la Muestra de Cine Mexicano, edición otoño 2024, expresó: “es un gran honor celebrar los primeros cinco años del festival en Roma, el único espacio dedicado al cine mexicano en Italia. En esta ocasión, tenemos como invitada a la productora y cineasta Bertha Navarro, adalid del cine iberoamericano.