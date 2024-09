Jessika Becerra

Antes de cobrar impuestos directamente en las aduanas a fin de elevar la recaudación tributaria, el próximo gobierno debe ordenar este sector e identificar todas las mercancías que están llegando al país sin pagar impuestos, advirtió Gabriel Llamas Monjardín, asesor de negocios.

La próxima administración no realizará una reforma fiscal, pero se enfocará en cobrar directamente en las aduanas impuestos por los productos que entran al país.

Lo que tienen que hacer es primero identificar lo que está entrando al país, a través de todos los mecanismos y tecnología que hay. Tienen que poner un mecanismo de verificación y certificación de todos y cada uno de los contenedores , mencionó el contador en entrevista.

Tienen que poner orden. Estamos invadidos de productos chinos que no pagan impuestos y no lo ven ¿Cómo pasan? Es inadmisible, se hacen de la vista gorda. Bajan el contenedor que llega por barco o pasa por frontera y no lo detectan, si no lo detectan físicamente, menos lo van a fiscalizar , destacó.

El analista expuso que las autoridades no han identificado el boquete que permite la entrada de mercancía que no es materia prima y que por tanto no da valor agregado a la economía.

Hay materias primas que pagan impuestos al entrar al país, por ejemplo, la resina, que sirve para fabricar zapatos y posteriormente exportarlos por conductos legales. En cambio, hay juguetes, electrodomésticos, zapatos y ropa que ya no representan un valor para la economía, porque son productos terminados, que se presume entran sin pagar impuestos.