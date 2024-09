Óscar Martínez Reséndiz

Viernes 20 de septiembre de 2024

La vida en Ciudad Juárez se suele asociar con la violencia y el crimen organizado, aunque no es el único sendero. A veces el reto de dominar un balón puede cambiar todo, tal como le sucedió a Christian Méndez, quien vivió el levantón de su padre por la pelea de las plazas del narcotráfico en esa localidad y acompañó a su madre en la lucha contra el cáncer, para después convertirse en campeón con México en la Homeless World Cup 2016 y ahora es parte del cuerpo técnico de la selección en Seúl 2024.

Era un trabajo familiar (el narcotráfico), yo pude estar del otro lado; sin embargo, escogí el futbol como herramienta de cambio , expresó Méndez, quien también es director de Street Soccer Ciudad Juárez. Es difícil venir de una situación vulnerable, porque en la casa no hay dinero, somos tres hermanos y luego vivir esas experiencias es muy complicado , agregó.

Kenna, como lo conocen sus amigos, veía poco a su padre, pe-ro aun así fue complicado aceptar su muerte. Si me iba bien, a mi papá lo miraba una vez al mes. Después llegó esa noticia, que ya no va a volver nunca, que su cuer-po no fue encontrado , recordó.

Ser fuerte y seguir

Christian entendió y aceptó que el dolor siempre va a estar y este episodio de su vida es una oportunidad de ser fuerte y seguir adelante .

Ahora, Méndez, de 30 años, entrena a los jóvenes que asistirán a la Homeless World Cup de Seúl 2024, torneo para personas en situaciones vulnerables, cuya idea surgió en Europa en 2003 y México debutó en 2006. La Copa ha crecido de tal manera que para esta edición, que se disputará del 21 al 28 de septiembre, es-tán confirmados 56 equipos, con 450 jugadores.

“He ido a dos Mundiales como apoyo de staff –esta es su tercera Copa–. Mi función es hacerles ver que probablemente no tendrán otra oportunidad para estar en este torneo, con las mismas personas. Debo hacerlos sentir cómodos, dar consejos y compartirles mi experiencia”, explicó Kenna, respecto de su cargo en el cuerpo técnico.

México es el favorito en el ranking del torneo y buscará sumar otro título a los cuatro campeonatos varoniles y ocho de la femenil que ostenta para consolidarse como uno de los máximos exponentes. El Tricolor va por parte de la Street Soccer México AC, que colabora con Fundación Telmex.