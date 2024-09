De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2024, p. a11

Los experimentados Carlos Vela y Guillermo Ochoa tienen las puertas abiertas para regresar a la selección nacional, aseguró el técnico tricolor, Javier Vasco Aguirre, lue-go de que ambos jugadores volvieron recientemente a la actividad tras estar varios meses alejados de las canchas.

Vela, de 35 años y quien no juega desde hace nueve meses, fue presentado el pasado miércoles como nuevo refuerzo de Los Ángeles FC, de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, equipo al que regresó después de su salida en 2023. Su última participación con el Tricolor fue en el Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, Ochoa, de 39 años, debutó hace unos días con el AVS en la Liga de Portugal tras casi cinco meses de haber disputado su último partido con el Salernitana, de Italia. No ha sido convocado a la selección nacional desde marzo pasado, cuando México jugó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Estados Unidos. Ante sus regresos, se especuló que ambos futbolistas podrían ser considerados por El Vasco para futuras convocatorias.

No le cierro las puertas a nada ni a nadie, mientras sean mexicanos no me fijo en otras cosas, solamente en que estén en un buen momento y quieran estar en la selección. Me da mucho gusto que Carlos vuelva al futbol, nos ha dado muchas alegrías y tiene mucho talento, ojalá tenga un buen regreso , señaló el timonel.

“Los conozco muy bien a los dos, los he llevado al Mundial, la puerta está abierta para todos. Entiendo que la experiencia es un plus y te puede ayudar, no me preocupo mucho en las edades de los jugadores, sino en la calidad y, sobre todo, en las ganas que tengan de estar aquí, porque no puede ser un castigo venir a la selección, no lo entiendo así, debe ser todo lo contrario. Siendo mexicanos y futbolistas que han hecho su carrera en el extranjero, ellos son un orgullo para nosotros”, agregó.