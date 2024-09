Julio Gullco, experto en música infantil y camarada de Valentín, precisó que fueron pioneros no por ser los primeros o los únicos en hacer canciones para dicho público, sino por cómo reflejaron el contexto social que entonces se vivía. Tenían muy presente en sus letras nociones de educación activa debido al estallido del movimiento estudiantil en 1968, y en sus ritmos estaba muy marcada la llamada nueva canción latinoamericana, con gran carga social .

“Cuando éramos pequeños nos presentaba las canciones a mis hermanos y a mí para que le dijéramos qué nos parecían. Le comentábamos: ‘papá, esa letra está muy triste para una canción tan alegre, o viceversa’, y después de reírse las cambiaba. En la época del auge de Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, un día le pregunté: ‘¿por qué no haces un rocanrol?’, y se me ocurrió la letra ‘este era un changuito que bailaba el rock’. De ahí surgió la canción El rock del changuito; siempre nos tomaba en cuenta, a pesar de ser niños.”

Con canciones de su repertorio como El niño robot o Pajarito cola-blanca, sus cercanos le dieron el último adiós, en un momento rebosante de emotividad. Su hijo, Iván Rincón, quien ahora es director musical del grupo, recordó a su padre como alguien muy sensible y sencillo. “Fue muy generoso, no sólo con relación a su obra, sino con los otros. Siempre tuvo gran sentido social. Si por su obra se puede suponer que quería mucho a los niños, por la forma de educarlos era evidente.

▲ El grupo Los Hermanos Rincón, integrado por Valentín, Gilda y César, se fundó en 1971. Foto cortesía de Andrés Rincón

Los Hermanos Rincón se convirtieron en referencia obligada para generaciones de niños y maestros en México y América Latina. Con su enfoque educativo, y discos como La víbora de la mar (1995), El niño robot (1996) y La pájara pinta (2004), contribuyeron a la creación de un espacio en el que la música infantil no sólo divierte, sino que también educa.

La compañera de vida del compositor por 45 años, Cuca Serratos, remarcó que “después de Cri-Cri, no existe un compositor igual. Era muy alegre. Todos los días componía, y siempre me hacía reír. No sé cómo voy a arreglármelas en soledad; lo necesito. Yo vivo en la tierra, el habitaba en el aire”.

Serratos recalcó el papel que tuvo en el conjunto la poeta y hermana del compositor Gilda Rincón, y recordó que en 1994 fueron invitados por Casa de las Américas de La Habana, Cuba, para participar en el primer Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe, que se celebró en esa ciudad.

Por su parte, Omar Rincón, parte de la segunda generación de la agrupación y actual director de la Casa de Sensibilización Artística La Mariposa de Hojalata, escuela que continúa el legado de la familia mediante clases de iniciación musical a bebés y niños, mencionó que Valentín era “muy trabajador, todo el tiempo tenía ideas.