Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 35

Los paros en el poder judicial federal, primero de los trabajadores (hecho por decisión propia), luego de los jueces y magistrados y casi al final de gente de la suprema corte no pueden verse sólo como una manifestación de trabajadores protegiendo su empleo, son un reclamo por un proyecto de vida cortado injustamente.

La carrera judicial, como la diplomática o la magisterial, corresponde a una decisión de vida. Se escoge dedicar toda la vida útil a una actividad, en parte por el orgullo servir al país en un cargo público, en parte por saber que el ascenso a juez o magistrado sólo depende de méritos y ganar un concurso donde se evalúa la carrera judicial, esfuerzos académicos incluidos. Se concursa contra miles de sustentantes por una plaza. Los sueldos y pensiones de juez o magistrado están muy por debajo de los recibidos por los ministros. Hoy eso ha cambiado con la reforma constitucional.

La modificación constitucional tiene causas, aunque una sea falsa y otra innombrada. Una es la corrupción general y total, tantas veces citada y no comprobada. Son miles de juzgadores, resolviendo cientos o miles de acuerdos y sentencias cada año, algunos con una trayectoria judicial de más de medio siglo, hoy magistrados. Imposible comprobar que todas sus actuaciones fueron corruptas, principalmente porque no lo son. La causa que no se dice es la molestia de los dirigentes de un proyecto político al enfrentar funcionarios judiciales cuya labor y resoluciones no logran someter. Los juzgadores sólo fueron considerados cuando estorbaron. Algún juez federal propuso cursos de capacitación a los departamentos jurídicos del ejecutivo, no fue atendido. Era más fácil un cambio general, distractor de otros problemas agravados. No son un bloque opositor, como se implica; son juzgadores que deciden en lo personal, ajenos a la política. Y también son ciudadanos con opción a una defensa nacional e internacional por sus derechos adquiridos, no afectables bajo el simple principio de la irretroactividad de la ley. Muchos ya iniciaron.

Esta reforma, tomada como un triunfo del ejecutivo, no incide solo en los juzgadores que dejarán el cargo próximamente. Litigantes y ciudadanos en conflicto notarán el cambio.

CIERTA GENTE

Miguel Bonilla López*

“No amo mi patria.

Su fulgor abstracto

es inasible

Pero (aunque suene mal)

daría la vida

por diez lugares suyos,

cierta gente,

puertos, bosques de pinos,

fortalezas,

una ciudad deshecha,

gris, monstruosa,

varias figuras de su historia,

montañas

—y tres o cuatro ríos”.

José Emilio Pacheco,Alta traición.