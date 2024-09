Explicó que la mayoría de las viviendas abandonadas se ubican en Nayarit y Coahuila, donde se documentó un fraude inmobiliario y se investiga a jueces y ex funcionarios; fueron subastadas y están bajo un litigio o en manos de terceros, es un negociazo del sexenio pasado .

La razón por la que el instituto no ha reclamado las casas y se logró una recuperación menor, aseguró, es porque lo primordial es que se cuente con la certeza jurídica de esa propiedad. Entonces mientras no tengamos la propiedad plena, no utilizamos la vivienda, mientras haya oportunidad de resarcir, de limpiar los procesos y de salvaguardar los derechos humanos de los derechohabientes.

El director del Infonavit comentó los trabajos de transición que inició con su sucesor Octavio Romero Oropeza, particularmente sobre la reforma en la materia que permitirá al instituto destinar recursos para construir un millón de viviendas, así como la colocación de créditos, programas de cobranza social y las finanzas del organismo.