Jesús Ortiz, secretario general del gremio, afirmó que la propuesta empresarial de 5.5 por ciento al salario es inaceptable, ya que al término de este año la inflación será alrededor de 6.5 puntos porcentuales. Boletos caros, salarios castigados , Ingresos récord castigando nuestro trabajo , Sin pilotos no hay vuelos , La huelga no será culpa de los pilotos, sino de Aeroméxico , Derechos laborales y salarios justos , Aeroméxico en quiebra reparte bonos y en la bonanza regatea salarios y Nueva imagen, nuevos salarios , fueron las consignas en las pancartas que cargaban los pilotos.

En 2020, comentó, al inicio de la pandemia de covid-19 firmaron un convenio de revisión con la empresa en el que ASPA cedió 65 por ciento de sus salarios. A menos de dos semanas de que expire el emplazamiento a huelga, Ortiz aseguró que la aerolínea se ha mantenido abierta al diálogo, pero no han llegado a un consenso que beneficie a los pilotos.

Del contrato se revisan 139 clausulados. Pedimos un aumento salarial de acuerdo con los términos inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo. La revisión del contrato colectivo vence el primer minuto de octubre , detalló.

Durante el mitin, los pilotos caminaron por la banqueta a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, sin impedir el acceso vehicular. Hasta el momento no ronda el fantasma de la huelga. La mejor huelga es la que no se hace; no obstante es un derecho de los trabajadores, ellos no son los que la provocarán; que la empresa ponga de su parte para llegar a un consenso , comentó.

A su vez, Aeroméxico afirmó que durante la revisión ha expresado a la dirigencia sindical el compromiso de fortalecer el contrato colectivo de los pilotos para que continúen siendo los mejor remunerados, con los mejores beneficios y crecimiento profesional, y que a ASPA hizo una propuesta integral, que permitirá niveles de compensación superiores a los que se tenían antes de la emergencia sanitaria.