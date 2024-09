Afuera de sus oficinas, reveló que el coordinador de los senadores del partido, Adán Augusto López, me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme [Yunes] y le dije que sí. Llegó a saludar y nada más .

No lo sé; eso tendrá que decidirlo en su momento, ya no me corresponde a mí, pero no fue tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer. Lo saludé y hasta ahí fue.

–Desde su perspectiva, ¿habría lugar para él?

–Lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí.

–En el gabinete, ¿habría lugar para él?

–No estamos pensando incorporarlo en el gobierno federal. Fue una visita de cortesía.

Del encuentro se supo, porque el mismo senador publicó una foto que se tomó con la presidenta electa y Adán Augusto López.

Me reuní con la doctora Claudia Sheinbaum para desearle mucho éxito en su gestión como primera presidenta de México. Aprecio mucho la participación del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado , asentó el legislador.

Con el voto de Yunes, Morena tiene garantizada la aprobación del plan C.