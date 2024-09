Entrevistada al concluir la primera de dos sesiones que ayer se llevaron a cabo en el Senado, Godoy hizo notar que es lamentable que la Suprema Corte pretenda ser juez y parte y consideró que la presidenta del máximo tribunal ha tenido una actitud que no ha sido cuidadosa, incluso de las formas jurídicas , y criticó que lleve a una confrontación entre poderes que no beneficia a nadie.

Piña, recalcó, es abogada, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede debilitar a las instituciones .

Explicó que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fueron muy cuidadosos, tanto de los tiempos, como de las formas parlamentaria , que se respetaron siempre.