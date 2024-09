No pueden deslindarse. García Luna tuvo muchos vínculos con el PAN, con Calderón, con Vicente Fox, incluso con varios comunicadores, como Loret de Mola, en esta habilidad que él tuvo para hacer montajes y fingir que la seguridad iba bien en este país.

La coordinadora de la bancada blanquiazul, Guadalupe Murgía, comentó que García Luna debe hacerse cargo de sus declaraciones, y que si bien colaboró en dos gobiernos de Acción Nacional, él no es panista, ni militante ni miembro del partido .

Entrevistado por separado, el panista Ricardo Anaya consideró que cualquier denuncia de colusión o connivencia del crimen organizado con las autoridades se debe investigar a fondo, pero aclaró, al referirse a García Luna: este personaje en particular no me merece absolutamente ningún respeto. Él ya fue condenado por vínculos con el narcotráfico .

Al respecto, Ernestina Godoy (Morena) preguntó: ¿qué credibilidad puede tener una persona a la que se le comprobaron nexos con narcotráfico, y en grande? Se trata, subrayó, de una acusación sin pruebas contra López Obrador, a quien, dijo, conoce desde hace muchísimos años y sé que es imposible que él tuviera algún acuerdo con delincuentes .