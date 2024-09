Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 5

Para quienes andan pensando que cuando el sexenio concluya esto regresará a como era antes, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovecho para decirles, y en buena lid: yo soy fresa, el fresa soy yo. No puedo decirles más. La próxima presidenta no va a actuar de manera autoritaria porque es muy humana; no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico estado de derecho, pero al mismo tiempo, va a actuar con rectitud .

Por otra parte, López Obrador consideró que el país está inmerso en la cresta de una ola de transformación, porque se están viviendo tiempos muy interesantes de cambios en México que tenía años que no se veían . En la mañanera de ayer, aseveró que como parte de esta coyuntura destaca el relevo que habrá en la Presidencia con la llegada de Claudia Sheinbaum, una mujer excepcional .

Durante su conferencia, aseguró que en su gobierno no habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni corrupción; lacras de la política. López Obrador expresó que para quienes están esperando que se va a relajar la disciplina y van a poder hacer lo que les dé la gana, se van a equivocar .