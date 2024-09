Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 4

Es muy sencillo: que presente las pruebas , retó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos hechos en una carta –divulgada el martes– por Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y hoy declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, en la que acusa al mandatario de tener vínculos con cárteles del narco.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, al referirse a la misiva que García Luna hizo pública desde la prisión en la que espera que se dictamine su sentencia por cargos de narcotráfico, prevista para el 9 de octubre en una corte de Nueva York, y que podría ser de cadena perpetua, López Obrador aseguró que la carta es parte de una estrategia de sus opositores que buscan desprestigiarlo a él y al movimiento de transformación que encabeza, y que los halcones mayores recurrieron a un ex funcionario preso porque están desesperados .

Aseguró que quienes busquen las pruebas de las que habla García Luna van a perder su tiempo. En mi carrera de décadas como dirigente he padecido muchísimas acusaciones, y no han podido . Un dirigente que busca las grandes transformaciones, destacó, “debe tener autoridad moral; hay que ser honesto porque si no, no puede uno, lo destruyen.