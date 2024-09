Además de este filme, otras 15 películas competirán por la Concha de Oro, entre ellas las de la realizadora chilena Maite Alberdi (El lugar de la otra), el argentino Diego Lerman (El hombre que amaba los platos voladores), la española Icíar Bollaín (Soy Nevenka), el grecofrancés Costa-Gavras (Le dernier souffle) y la estadunidense Gia Coppola (The Last Showgirl).

En la sección oficial, pero fuera de concurso, Johnny Depp presentará Modi, Three Days on the Wing of Madness, sobre las vicisitudes del pintor italiano Amedeo Modigliani en una París sacudida por la guerra en 1916.