Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 7

Desde hace 65 años, Donaldo González, conocido por su nombre artístico, Hugo Jordán, aseguró que ha sido salvado por su canto y el tango, pero su mayor agradecimiento de vida es hacia su esposa, su ángel mexicano que le dio una familia y otro país que lo acogió con calidez desde hace décadas.

Fuimos muy felices; conocí a una morenita que cantaba y se llamaba Celia Esther, de 17 años, quien me dio dos hijos, Grisel y Hugo. y, a mi nieta, Sofía. Mi esposa se fue al cielo hace 12 años y por ella me quedé en México. El canto nos alimentó, nos dio un hogar y un modo de vida. Y si me preguntas, qué es el tango para mí, es vida.

El intérprete de 83 años de edad, definido –alguna vez por el periodista Jacobo Zabludosky– como un mexicano nacido en Argentina y difusor de este apasionante género en el país, charló con La Jornada sobre su trayectoria y vida dedicada desde muy pequeño a cantar, lo cual –prometió– seguirá haciendo para regocijo de sus seguidores y de los amantes de este género que alude a la sensualidad y expresa amor, melancolía, nostalgia, entre otras emociones.

Además de sus presentaciones, viajará a su tierra natal para visitar a su familia y grabar material nuevo; asimismo prepara el lanzamiento de un disco con temas de Luis Demetrio que presentará en diciembre en Mérida en homenaje a ese compositor y, en 2025, hará conciertos de tango con orquestas sinfónicas, de cada una de las provincias que tengan esas agrupaciones. Será la primera vez que un cantante de tango haga algo así y seré yo, incluidos dos de mis músicos con bandoneón y una pareja de baile .

Al hablar de sus inicios, Hugo Jordán recordó las palabras de su padre cuando lo visitó en México, luego de que se había quedado a radicar en la patria que había adoptado: ¿Por qué no te quedas en Argentina? Allá está tu tierra, tus tangos, tu gente. Pero le respondí: Papá, en Argentina son 30 millones, de los cuales 20 cantan tangos y sobresalen. Pero yo voy a probar en un país de 100 millones y seré el único. Gracias a Dios, México me dio esa oportunidad y privilegio .

El cantante dijo que a sus nueve años se fascinó con las canciones camperas, de los gauchos que escuchaba a mi padre; pero no eran tangos; al pasar el tiempo ya cantaba algún tanguito en la escuela y los cambiaba por las matemáticas .

Después “estuve en una escuela de curas, donde fui monaguillo, pero como no la hacía, comencé en el coro. Luego ya cantaba en las misas de bodas o 15 años y cobraba 10 pesos para interpretar el Ave María. Siempre cantaba, pero descubrí que el padre pedía 20 pesos y me daba la mitad y tras decirle sobre ello, me respondió que era el diezmo de Dios”.

Incursión al mundo artístico