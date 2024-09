Con las fallas que han presentado los bancos y el SAT en sus sistemas, los contribuyentes están expuestos a que sus pagos no se registren dentro del periodo que les corresponde, y con ello se hagan acreedores a multas. Aunque no es una situación común, llegan a presentarse casos, en los que al usuario no le queda otro camino que entrar en litigio.

Destacó que en la experiencia del IMCP, el SAT no impone multas cuando es un evento generalizado y hay elementos fehacientes que pudieran descartar que el retraso o la falta de pago son atribuibles al contribuyente.

El especialista se refirió al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que establece que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito.

Sin embargo, no se considera espontáneo cuando hay omisión por parte del contribuyente y es descubierta por la autoridad.

Sin embargo, incumplir en las contribuciones o pagar fuera del plazo establecido, genera recargos y pago de actualización, que representa una indemnización a la que tiene derecho el fisco por no haber recibido a tiempo el pago.

Si hoy es mi vencimiento y no pude hacer (el pago) porque la página no funcionaba, lo voy a hacer el lunes, no va a haber multa si no hay requerimiento por parte de la autoridad, y no va a haber actualización porque no ha pasado el mes, aunque va a causar recargos y es una tasa de 0.72 por ciento mensual , explicó.

Hay menos contribuyentes

Según el Informe tributario de gestión de la Secretaría de Hacienda, a junio de 2018 había 68.4 millones de contribuyentes, y a marzo del 2024, el nivel bajó a 64.6 millones.

Para Servín, el impacto se relaciona con la pandemia de covid-19 por el número de personas que perdieron la vida y las empresas que fueron cerradas porque tenían una función distinta a la que aparentaban.