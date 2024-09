En un articulo institucional The New Nuclear Threat ( The Economist, 17/08/24) se hace referencia en primera instancia a que la desintensificación nuclear seguida durante la guerra fría ha terminado , advirtió el Pentágono. En su lugar, ha surgido una nueva rivalidad entre poderes nucleares y casi nucleares. Es mas complejo y menos predecible que la vieja conflictividad bipolar. Un escenario en efecto mucho más peligroso y desordenado en cuanto al manejo del riesgo nuclear antes concentrado en la eficacia de Estados Unidos para ofrecer a sus aliados capacidad de disuasión protectora, es decir, una llamada sombrilla nuclear , por lo que tratar de renovar la protección hacia afuera o construir un escudo antimisiles, un domo de hierro , como pretende Trump, pierde credibilidad, por tanto, como ironiza el texto de The Economist, lo que EU parece estar ofreciendo a sus aliados es la destruccción mutua y asegurada .

Si bien el artículo da contenido importante sobre la nueva amenaza nuclear, no sorprende que al final apoye la necesidad de aumentar la capacidad atómica y el gasto militar.

Actualizando el panorama, Jesus López Almejo, en el canal TuProfeDeRI, compartió el artículo aparecido en The Hill Negociar con Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar la devastación nuclear escrito por Robert F. Kennedy Jr y Donald Trump Jr, quienes llamaron a detener la locura nuclear , reaccionando al informe del New York Times de que el gobierno de Biden considera permitir a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos en el interior profundo de Rusia: tal decisión colocaría al mundo en mayor riesgo de conflagración nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos en un momento que los líderes estadunidenses deberían centrarse en encontrar una salida diplomática a una guerra que nunca se debió permitir .