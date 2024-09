Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. a11

A Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco les llevó meses acoplarse como pareja en la platafor-ma sincronizada. Horas de entrenamiento y disciplina que se tradujeron en un bronce olímpico en Tokio 2020.

La dupla, dirigida por Iván Bautista, logró además, múltiples medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales. Un palmarés que Agúndez espera repetir con quién será su nueva compañera tras el retiro de Orozco.

Busco a alguien apasionada con los clavados, que sea disciplinada y con quien comparta mis sueño de lograr una medalla en Los Ángeles 2028. Soy de las que llegan primero y se van al final; perfeccionista y muy perseverante. Ya tengo algunos prospectos, pero veremos después a quién elige mi entrenador , comentó Agúndez a La Jornada.

La seleccionada se encuentra en un periodo de descanso físico y mental después de un agitado ciclo olímpico que culminó con el quin-to lugar en la plataforma sincronizada en París.