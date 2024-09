Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 5

Madrid. El Centro Dramático Nacional (CDN), la principal institución pública española de la dramaturgia y el teatro clásico, presentó su nueva temporada, la cual busca el encuentro con la sociedad en un momento de especial fragilidad por la irrupción de los extremos y la discordia. En el programa anual habrá hasta 29 producciones propias, de las cuales 14 son estrenos absolutos, además de 50 actividades complementarias que buscan acercar a la ciudadanía a los escenarios.

El CDN depende orgánicamente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INEM), que a su vez es parte del Ministerio de Cultura del gobierno español, presidido por una coalición de izquierda que encabeza el socialista Pedro Sánchez. El director del CDN, Alfredo Sanzol, explicó durante la presentación de la temporada que la palabra que nos acompaña y nos sirve como punto de referencia es encuentro. La paradoja de la que se ocupan los dramas es que los encuentros que se inician con una separación pueden acabar en unión, y viceversa y, dentro de una trama, los giros inesperados que producen los encuentros transforman la realidad de la historia .

En su explicación, Sanzol destacó la importancia del pasado para construir el futuro.

Frente a la amenaza de desin-tegración con la que nos controlan, es esencial el encuentro. Aún a riesgo del conflicto, o precisamente por el conflicto, la creación de lo nuevo exige la presencia del otro, y la presencia del pasado.

La nueva programación, que comenzará este mes y culminará en junio de 2025, también aspira a mantener su compromiso con la paridad, que tiene establecida por ley, y que esta temporada tendrá 45 por ciento de dramaturgia y dirección a cargo de mujeres y 55 por ciento de creadores hombres. Para desplegar las 29 producciones y las 50 actividades complementarias, el CDN utilizará su amplia red de teatros en Madrid, entre los que se destacan la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán, que abrirá la temporada con cinco montajes: This Is Not an Embassy (Made in Taiwan), creado y dirigido por Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) y con dramaturgia de Szu-Ni Wen, en la que se ofrece un retrato de Taiwán como territorio que ha ido perdiendo su representación diplomática oficial. La segunda puesta en escena será Le Congrès ne marche pas, una comedia política escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Solà, sobre el Congreso de Viena de 1814. El tercero es 1936, basado en texto de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, en el que se reflexiona sobre el shock que significó para España el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.