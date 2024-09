La cuarta edición de GAMA Week, que consiste en cuatro días dedicados al arte moderno y contemporáneo en galerías de la Ciudad de México, se llevará a cabo desde hoy y hasta el domingo. Participarán 26 espacios, con horarios extendidos y exposiciones concebidas ex profeso. Ésta es una actividad organizada por la asociación civil Galerías de Arte Mexicanas Asociadas (GAMA), fundada en 2020 durante la pandemia.

Fue durante la crisis sanitaria, momento en que las galerías de arte se vieron obligadas cerrar, que sus responsables tuvieron la oportunidad de platicar acerca de la creación de un ecosistema articulado , en vista de que teníamos muchos intereses compartidos , anota Cuisset. GAMA Week se organiza en septiembre por considerarlo un periodo de reactivación después de las vacaciones de verano; durante cuatro días damos a conocer todo lo que somos como galerías a través de un programa muy fuerte .

Conforme GAMA ha crecido, ha incorporado una serie de socios y aliados que les han permitido desarrollar varios programas. Por ejemplo, la contratación de jóvenes curadores para ofrecer visitas guiadas, así como contar con transporte para los recorridos y montar una campaña de comunicación, además de tener material impreso como mapas que se distribuirán en todas las galerías y en la página electrónica https://www.gamamx.art/

La asociación civil está abierta a incorporar nuevos miembros, siempre y cuando respondan a los criterios planteados en la página web . Las acciones de GAMA no se limitan a la Ciudad de México: “Nos encantaría estimular a nuestros colegas en Guadalajara o Monterrey para que en un momento dado pudieran constituir su propia asociación de galerías. Y, ¿por qué no?, en un horizonte no tan lejano formalizar una asociación federal de galerías.