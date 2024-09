Sobre la proyección del concierto del Divo de Juárez, explicó que tras la suspensión de la segunda fecha en la Cineteca se optó por la Plaza de la Constitución para que más personas puedan disfrutar del espectáculo en un ambiente festivo y familiar.

Agregó que se trata de uno de los más icónicos recitales que ofreció Juan Gabriel para celebrar 40 años de trayectoria artística en agosto de 2013, en el que interpretó, junto a la Orquesta Internacional de las Artes y su coro, temas como Caray, He venido a pedirte perdón, Querida, La diferencia, Me nace del corazón, ¿Por qué me haces llorar?, Abrázame muy fuerte y Así fue, canción en la que compartió escenario con la española Isabel Pantoja.