Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2024, p. 31

Siete años después del sismo que devastó decenas de inmuebles de la capital, aún continúa el rezago en los trabajos de reconstrucción, sobre todo en los edificios afectados en la zona central de la Ciudad de México, donde en algunos predios ni siquiera se ha colocado la primera piedra, a pesar de que desde hace tres años se realizó la demolición.

En entrevista, damnificados consideraron que hay diferentes razones de orden legal o burocrático, además de la falta de eficiencia y cambios en la responsabilidad de las diferentes instituciones del gobierno capitalino, e incluso la intención de bajar costos después de la pandemia, lo que ha hecho que lleguen al séptimo aniversario del terremoto fuera de sus hogares.

En un manifiesto, el colectivo Movimiento de Familias Damnificadas del 19-S sostuvo que algunas obras están todavía en un inexplicable freno a su planeación, a la solución de trabas legales o de orden arquitectónico o estructural.