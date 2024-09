J

osé María Morelos es, junto con Miguel Hidalgo, uno de los padres fundadores de la nación mexicana y quien tuvo más claro el proyecto en que debía fundarse. Nació en Valladolid el 30 de septiembre de 1765. De familia muy humilde, su padre era carpintero y su madre hija de un maestro, en cuya escuela aprendió las primeras letras. Tuvo que abandonar sus estudios para ayudar a la familia y se dedicó a la agricultura y la arriería. A los 24 años ingresó al Colegio de San Nicolás, en Valladolid, donde era rector Miguel Hidalgo; cursó latín y teología en la Ciudad de México. Se recibió de sacerdote en 1797.

A su regreso a Michoacán como párroco en Carácuaro, conoció las necesidades de los indígenas y procuró ayudarlos. En octubre de 1810, al saber que Hidalgo se levantaba en armas contra el gobierno virreinal, fue a ofrecerle sus servicios. Hidalgo le encomendó llevar la causa insurgente al sur y tomar Acapulco.

De todos los líderes insurgentes, Morelos fue quien tuvo más claro que se debía constituir una nación nueva, independiente y soberana, rompiendo cualquier vínculo con la monarquía española. Desde febrero de 1812, en un exhorto al ejército realista expresó: Ya no hay España porque el francés está apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII, porque o él se quiso ir a su casa de Borbón a Francia, o lo llevaron a la fuerza, y entonces ya no existe. Y aunque estuviera, a un reino conquistado le es lícito reconquistarse y a un reino obediente le es lícito no obedecer a su rey . Como se advierte, establecía los fundamentos del derecho a la rebelión y la soberanía popular.

Morelos fue el mejor militar de la insurgencia. A diferencia de los enormes ejércitos que comandaron Hidalgo y Allende, Morelos condujo contingentes mucho menores, pero mejor organizados y disciplinados. Con el apoyo de algunos de los más capaces jefes insurgentes, como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, puso en jaque al gobierno virreinal y estableció amplias zonas liberadas bajo el control insurgente.

Una de sus máximas hazañas fue romper el cerco de Cuautla en mayo de 1812. En esos meses conquistó la mayor parte del sur y centro del territorio novohispano. Su genio militar se combinaba con su talento político y su visión de estadista. Continuó el avanzado proyecto social de Hidalgo que buscaba crear una sociedad más justa. Prohibió que los indios pagaran tributos y diezmos; suprimió la esclavitud, las cajas de comunidad y evitó que la insurgencia se convirtiera en una guerra de castas. Además, convocó al Congreso de Anáhuac, que se inauguró en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, donde presentó su Sentimientos de la nación.