Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2024, p. 7

Claudia Sheinbaum aseguró ayer que son falsos los señalamientos que, desde la cárcel de Nueva York donde se encuentra recluido, hizo Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.