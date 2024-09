L

a Jornada es el único diario del país cuyos dueños somos periodistas y trabajadores, los demás son propiedad de grupos empresariales, que los utilizan para tener derecho de picaporte con los gobiernos y obtener contratos. Fue el primero en subir sus páginas a Internet, cuando todavía no existían Twitter ni Facebook. Por sus páginas han desfilado los escritores más famosos, entre ellos, los dos Carlos, Fuentes y Monsiváis, y Elena Poniatowska. Cumplimos 40 años, a pesar de las dificultades que han puesto en nuestro camino, en particular los gobiernos de derecha.

Esquiva reconocimientos y homenajes, sin embargo, Carmen Lira, la directora general, los merece. Ha llevado la nave a buen puerto. Felicitaciones a la periodista que en otro tiempo fue corresponsal de guerra y en Washington.

Nuestra comunidad

Tengo el trauma de no pertenecer al grupo de fundadores, sin embargo, estoy en La Jornada desde hace 27 años. También cuentan. Quisiera dejar constancia de que Carmen Lira nunca me llamó para darme órdenes de publicar o no publicar algo (a veces quisiera que sí lo hiciera porque me sudan las manos cuando toco algunos temas espinosos y me daría tranquilidad compartir la responsabilidad). Me siento orgulloso de ser vecino de página de periodistas como Roberto González Amador, el mejor reportero de la fuente financiera, respetado en el medio por su seriedad y honorabilidad. Hasta el día en que nos dejó, compañero del gran Helguera, ícono de la caricatura política, así como también de Pepe Hernández y Gonzalo Rocha. De Margarita Ramírez, la coordinadora de la Redacción, experta en remediar lo irremediable. De Socorro Valadez y Paloma Galván, las asistentes de la dirección general. Escribir en estas páginas me valió una mención en un libro de Elena Poniatowska.

Los dueños

No falta quien especule que La Jornada es propiedad de algún empresario o político. Se ha dicho, por ejemplo, que el dueño es Carlos Slim. Falso. Los propietarios somos un centenar de periodistas y trabajadores –ahora menos, por los que se nos han adelantado– y cada uno poseemos una sola acción. No existe eso del socio mayoritario. Todos somos iguales a la hora de votar nuestras decisiones. Intentos para apropiarse de nuestro diario ha habido muchos, sin embargo, permanece intocable el acuerdo de los fundadores de una distribución democrática del capital social.