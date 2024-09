Una visita que enfatiza fracasos

V

ergüenza le debería de dar al ex presidente Ernesto Zedillo aparecer en escena en este momento, cuando su larga estancia en el extranjero fue para utilizar los informes que había recabado durante su gestión presidencial. A su presunta verdadera democracia que menciona de ese periodo, y por ende a la ética que pretende hacer valer, no agrega lo que se consideró traición al partido que lo mandó a gobernar. En esa reiteración altisonante que no refleja la pequeñez de su gobierno, abunda en su reforma judicial , realizada bajo la perspectiva individual sin consulta ni consenso. Un atropello. Y en esa ausencia recalcada que tenía como fin destrabar las malas ocurrencias de su mandato, una de ellas la persecución a grupos disidentes de nuestros ancestros, no añade su mediocridad. Regresos o visitas como la suya, sólo vienen a enfatizar fracasos de la derecha y no aportan nada a un país que toma otro derrotero. El pueblo exige cambios, por fortuna.

Tere Gil

Zedillo, el incoherente

Ernesto Zedillo, aquel hombre que con mano firme y sin temblor en 1994 dio un golpe al Poder Judicial, removiendo a 26 ministros de la Suprema Corte y reduciendo el número a 11. ¡Un solo plumazo bastó! Así como en los tiempos del porfirismo, el presidente, bajo la máscara de la modernización, concentró el poder en sus manos, alejando al pueblo de la toma de decisiones.

La reforma de Zedillo cambió las reglas del juego, creando una Corte que ya no respondía al clamor del pueblo, sino al capricho del Ejecutivo. El autoritarismo disfrazado de legalidad. ¿Y ahora? Hoy, ese mismo Zedillo se rasga las vestiduras y lanza gritos de alarma ante la reforma judicial de López Obrador, que busca que el pueblo, sí, el pueblo, elija a sus jueces, magistrados y ministros. ¡Qué ironía más dulce y amarga!

Zedillo, con palabras envenenadas, clama que la nueva reforma enterrará la independencia del Poder Judicial. ¡Ah, independencia! ¿Dónde estaba ese noble ideal cuando, sin más ni más, vaciaste la Suprema Corte? Tú, que cerraste las puertas al pueblo, hoy pretendes erigirte en defensor de una democracia que nunca respetaste.

Zedillo, como los tiranos de antaño, teme perder lo que nunca debió controlar. La historia nos enseña que los viejos caudillos siempre vuelven, pero el pueblo, tarde o temprano, se levanta. ¿Qué haces ahora, Zedillo? ¿Acaso temes a la justicia del pueblo que tanto ignoraste?

La verdadera democracia no es una pantomima, no es para unos pocos. Es para todos, y el pueblo de México ha despertado. Tú puedes intentar detenerlo, pero el curso de la historia es imparable. ¡Que el pueblo decida!

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

100 años del nacimiento de Porfirio Miranda