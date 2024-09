Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2024, p. 26

Dominique Pelicot, de 71 años (micrófono en mano), acusado de drogar a su mujer para que la violaran decenas de desconocidos, reconoció ayer ser un violador , y afirmó que Gisèle Pelicot (izquierda) no merecía el calvario sufrido por nueve años. Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario , afirmó Pelicot, refiriéndose a los 50 coacusados, algunos de los cuales expresaron desaprobación. El tribunal de Aviñón, sur de Francia, juzga desde el 2 de septiembre a este hombre por drogar a su ex mujer mediante fármacos para dormirla y ultrajarla junto a de­cenas de desconocidos entre 2011 y 2020.