Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2024, p. 26

Washington. La Casa Blanca desmintió ayer que el presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, usen retórica que amenace a su rival republicano para las elecciones de noviembre, Donald Trump, como afirmó tras un aparente segundo intento de asesinato contra él perpetrado el domingo.

Biden y Harris siempre han condenado enérgicamente la violencia en todas sus formas , señaló la vocera, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó por los comentarios del candidato republicano. Nunca hemos alentado la violencia de ninguna manera , añadió.

Más tarde, Harris llamó al ex presidente republicano para hablar directamente con él y manifestarle lo agradecida que se siente de que se encuentre a salvo , afirmó un alto cargo de la Casa Blanca. La conversación fue cordial y breve , añadió.