Miércoles 18 de septiembre de 2024

Mexicali, BC., Los niños no se tocan , se lee en una manta amarilla colocada enfrente del jardín de niños Graciano Viniegra, en la colonia 27 de Septiembre, donde Kim, de 5 años, presuntamente fue víctima de abuso sexual.

A lo largo de la reja por la que decenas de menores cruzan a diario para tomar sus clases, se observan cárteles con consignas como: Protege a los niños aunque no sean tus hijos , Yo sí te creo , No queremos ser silenciados , Los niños no se tocan , Que las únicas lágrimas que conozcan los niños sean de alegría y, sobre todo, Justicia .

La manifestación fue convocada por la madre de la niña Kim, Dulce N, quien a través de redes sociales dio a conocer el fin de semana los audios en los que se escucha a la pequeña Kim relatar una situación que habría ocurrido dentro del plantel.

“¿Quién se suma para apoyarme haciendo una huelga el próximo martes (ayer) en las instalaciones del kínder a las 8 de la mañana, para tomar sus instalaciones…? Que me den una respuesta y no sigan por ahí como si nada. No es justo para mi bebé”, se lee en el llamado que hizo hace unos días.