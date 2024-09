Añadió que el alcalde Raúl Díaz, acompañado de las fuerzas locales y federales, acudió a las poblaciones serranas de La Petaca, Chirimoyos y Potrerillos para distribuir alimentos no perecederos entre los lugareños, quienes han externado que los productos básicos escasean en las tiendas porque los distribuidores evitan transitar por la zona.

También en la capital del estado, agentes municipales encontraron a un joven de entre 20 y 25 años ultimado a tiros debajo del puente ubicado en el cruce de La Costerita y calzada Heroico Colegio Militar.

Ausentismo en escuelas de Culiacán

En tanto, aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció que ayer se reanudarían las clases en toda la entidad, la titular de la dependencia, Catalina Esparza, reportó ausentismo en planteles del norte de Culiacán.

En un video en sus redes sociales, durante un recorrido en una secundaria técnica donde no había más que dos personas laborando, la funcionaria reprochó que los supervisores no hayan seguido la indicación que se dio el lunes.

“Les informo que estoy aquí, no pasa nada, vengo de El Tamarindo, La Conquista y de otras secundarias, ando sola, no traigo chofer ni guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”, aseguró.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa mantendrá clases de manera virtual en todas sus unidades académicas durante esta semana, informó el responsable del despacho de la rectoría Robespierre Lizárraga.

También la Universidad Autónoma de Occidente dio a conocer que a partir de este martes y hasta el próximo sábado las actividades se realizarán vía Internet, en ambos turnos, sólo en la instalaciones de Culiacán; en sus sedes ubicadas en otros puntos del estado, éstas serán presenciales.