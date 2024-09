En conferencia de prensa, el organismo privado señaló que ese es un escenario que ya han vivido otras naciones y que después de una década no han podido recuperarse. Es una situación complicada porque no solamente se cae al nivel de bono chatarra, sino que además, salir de ese hoyo toma cuando menos 10 años. Brasil hace 10 años que perdió el grado de inversión y no lo ha podido recuperar , dijo Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Otro ejemplo, dijo, es Colombia, que perdió el grado de inversión con una calificadora, lo que llevó a que su moneda se depreciara 30 por ciento, y está a punto de perderlo con una segunda agencia.

La depreciación de la moneda y las altas tasas de interés no son las únicas consecuencias que podría enfrentar México con una pérdida del grado de inversión, pues eso inhibiría la inversión del sector privado, además de poner en riesgo la permanencia en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, señaló.