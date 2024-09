Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2024, p. 20

La Tesorería de la Federación metió en cintura a los bancos que tiene contratados como auxiliares para recibir el pago de impuestos en las ventanillas de sus sucursales, pues detectó 18 mil incumplimientos al mes en promedio, lo que significa que las contribuciones llegan a destiempo o no se reciben.

En conferencia, María Elvira Concheiro Bórquez, tesorera de la Federación, expuso que cada incumplimiento le cuesta a la Tesorería 903 pesos y que el costo promedio por atender los incumplimientos de un mes es de 126 mil 417 pesos, según una revisión reciente a las operaciones de los bancos desde 2016.

Hemos calculado que hay aproximadamente 18 mil incumplimientos al mes en promedio, un número muy considerable; son millones de operaciones y se tiene que atender cada una de ellas, investigar por qué no se dio la información, por qué no se entregaron los recursos a tiempo o por qué no llegaron , destacó la funcionaria.

La Tesorería está por enviar a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto para reformar la Ley de la Tesorería de la Federación y evitar que las multas de los bancos que presentan incumplimientos puedan reducirse hasta 70 por ciento como sucede actualmente.

“Cuando se comete un incumplimiento importante, la Tesorería multa a los intermediarios bancarios, pero en muchas ocasiones esas multas no se cobran, se les descuenta 70 por ciento si llegan a ser pagadas. Había un ambiente general –esto de los incumplimientos nos dio la pista– muy relajado. Todo era para que los bancos se sintieran muy cómodos haciendo estas operaciones”, mencionó la tesorera.