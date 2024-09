Fue la última sentencia sobre uno de los pilares más sólidos del neoliberalismo, y así se obedeció lo que en las urnas se obligaba. No hubo muestras de rechazo por parte de la gente. No las hubo en el Zócalo, pero tampoco en los restaurantes que estuvieron llenos.

En los hoteles con mirador hacia Palacio Nacional el costo de una noche rebasaba el precio de un fin de semana en algunos destinos turísticos del país. Algo así como 30 mil pesos costaba ser testigo del último Grito de López Obrador.

A este episodio de nuestra historia le faltan sólo dos semanas y aparentemente, para este momento, ya todo está dicho, aunque hay quien asegura que aún hay cabos sueltos y que más tarde que temprano se tendrán que ir anudando.

Y es que, por ejemplo, una de las preocupaciones serias de los miembros más sólidos de Morena es: ¿quién va a escribir la historia de este lapso? ¿Se dejará sólo en manos de los perdedores encabritados el relato?

Lo malo es que desde el lado del gobierno no hay nombres, no muchos, que puedan escribir la historia sin fantasear, sin hablar de la huella y abstenerse de ser ellos los protagonistas, por eso es que decimos que no hay muchos.

Fue el último Grito de López Obrador y ya viene el de Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la 4T.

De pasadita

Lo ocurrido ayer en San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, es de preocupar. ¿Será que el jefe de la policía no sabe cuáles son los puntos más difíciles de la ciudad? ¿De verdad ignora dónde debe estar la policía?

Hay un franja en esta capital que está muy bien identificada por la población, es decir, todos saben qué pasa en el sur, en las alcaldías más alejadas del Centro Histórico, así que sí, tal vez no se pueda prevenir lo que sucede en un festejo, pero no tener el trabajo de inteligencia que impida que uno de los elementos más importantes de la corporación sea asesinado, es el colmo, se vea como se vea. ¡Qué lástima!

cd_perdida@jornada.com.mx