En tanto, en la capital del país, en el marco del desfile tradicional del 16, el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina expresaban agradecimiento y loas al presidente López Obrador y disposición plena para el siguiente periodo de gobierno, que encabezará Claudia Sheinbaum. Y en la agenda legislativa se prepara el inicio del proceso de formalización constitucional de la realidad vigente, que en los hechos mantiene a la Guardia Nacional adscrita al mando y la administración de la Sedena.

En cuanto a la reforma judicial, ayer mismo se inició el proceso que desembocará en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de la integración de nuevos órganos judiciales. El presidente de la República hizo que este domingo se insertara en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el decreto que promulga los mencionados cambios (aunque no agregó un grito triunfal por el tema, algo que sus adversarios temían), con lo cual debería darse por plenamente cerrado ese ciclo.

Pero los opositores mantienen esperanzas de frenar la reforma por la misma vía judicial, mediante señalamientos de que no se respetaron las suspensiones provisionales otorgadas por cinco jueces para que no se realizara la votación en cámaras o, en dado caso de ya haberse efectuado, que el resultado no se publicara en el citado DOF. La resistencia contempla la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales si en el ámbito nacional no hubiera la respuesta que esperan. ¡Hasta mañana!

X : @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx