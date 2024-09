Existen finales que nunca se olvidan

l final de una buena película, de un gran amor, de un hermoso día o un año que parece terminar, pero nunca termina. Hay momentos que permanecen por siempre.

Cuando en el álbum familiar ves una fotografía tuya de cuando eras niño no le puedes decir adiós, porque sabes que ese niño vive por siempre en ti.

Hay finales que nunca terminan porque forman parte de ti, de lo que eres hoy. Lo que somos es el resultado de todos los adioses que siempre vivirán en ti.

¡Es un honor estar con Obrador! Esa frase se quedará vibrando por siempre en el centro del Zócalo capitalino, que es el corazón palpitante de México.

El pasado 15 de septiembre fue el último ¡Viva México! que escucharemos en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos mostró el camino para hacer historia.

Aunque no exista, ni existirá, un monumento que lo recuerde ni una calle con su nombre (por deseo expreso del mandatario), su entereza, autoridad moral y amor por México se quedan inscritos para siempre en el corazón de los que hemos tenido el privilegio de compartir con un grande de la historia.

Antes como antes y ahora como ahora: amor con amor se paga .

¡Hasta siempre, Presidente!

¡Gracias!

Carlos Noriega Félix

Gracias, presidente López Obrador

El Grito de Independencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un dejo de nostalgia por ser el último y un derroche de alegría por el triunfo del pueblo en las pasadas elecciones, que son el aval para que la trasformación del país siga adelante y a la vez el auspicio para una transición aterciopelada entre los poderes saliente y entrante, como la estamos viendo. Los vítores a la justicia, a la democracia, a los hermanos migrantes, a los pueblos indígenas fueron, además de novedosos, totalmente justos. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por tan emotivo y patriótico acto.

Benjamín Cortés V.

Zedillo, sin autoridad moral, asegura

Acerca de la nota de Gustavo Castillo que reproduce las declaraciones del ex presidente Ernesto Zedillo calificando de debilidad al estado de derecho, es fundamental recordarle al ex mandatario que carece de autoridad moral para criticar a nuestro país, ya que dejó destrozada la economía; destruyó las vías férreas de pasajeros; persiguió, aniquiló y encarceló a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y desmanteló la SCJN, reduciendo el número de sus integrantes e imponiendo a ministros a modo, entre otros actos atroces. En conclusión, Zedillo es persona non grata para México.

José Lavanderos

Venezuela dejó una enseñanza valiosa, opina

No cabe duda: le quisieron aplicar el modelo Rápido y furioso al gobierno de Venezuela, ante lo cual Nicolás Maduro se les adelantó velozmente. Enseñanza para toda Latinoamérica.