El 3 de septiembre presentamos un pliego de demandas económicas y respeto al Movimiento al Socialismo (MAS), el plazo era el día 15. Como no hubo convocatoria al diálogo, la movilización está en marcha , afirmó Morales, en rueda de prensa en la que mostró el respaldo de algunas organizaciones sociales de mineros y campesinos.

Arce acusó antier a Morales de intentar un golpe de Estado con marchas y bloqueos viales que el líder cocalero convocó en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles.

Comienza en los próximos días una marcha, para pasar luego a un bloqueo nacional de caminos que terminará con un golpe de Estado a un gobierno popular y es algo de lo que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano , expresó en un discurso ante los principales dirigentes de las organizaciones sociales.