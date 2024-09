▲ Sobre estas líneas, el inculpado, Ryan Wesley Routh, ex obrero de la construcción de 58 años de edad, arrestado. Foto Condado de Martin

El agresor, identificado como Ryan Wesley Routh, un ex obrero de la construcción de 58 años, fue detenido más tarde. El Servicio Secreto reveló ayer que Routh acampó afuera del campo de golf –con comida y un fusil– durante casi 12 horas, entre la 1:59 y las 13:31 de antier, hasta que un agente lo vio y abrió fuego. El hombre no efectuó ningún disparo y nunca tuvo a Trump en su campo de visión, añadió la agencia.

Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff, oyeron los sonidos del disparo y los movimientos violentos, y en cuestión de segundos los agentes de seguridad se abalanzaron sobre el candidato y lo cubrieron para protegerlo, relató Fox. El sistema funcionó; esto no es como lo que pasó en Butler , afirmó Bradshaw, en referencia al intento de asesinato contra Trump en julio en un mitin en Pensilvania, donde resultó herido en una oreja, tras lo cual el Servicio Secreto reconoció errores en la prevención del ataque y reforzó la seguridad del ex presidente. Ahora, en los mítines al aire libre habla detrás de un cristal blindado, y cuando juega golf el campo es cerrado parcialmente, mientras agentes vigilan la zona en vehículos todoterreno y llevan un carro blindado para resguardarlo en caso de amenaza.

El sospechoso se creyó la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia , declaró el magnate a Fox News, y reiteró: Su discurso está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país y son ellos los que están destruyendo a la nación .

West Palm Beach., El ex mandatario y candidato republicano, Donald Trump, acusó ayer al presidente estadunidense, Joe Biden, y a la vicepresidenta y contrincante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, de utilizar una retórica que motivó lo que según la agencia de Inteligencia estadunidense (FBI, por sus siglas en inglés) parece ser un intento de asesinato , el segundo rumbo a la elección presidencial.

Apoyar al Servicio Secreto

Biden reiteró ayer durante un acto en Filadelfia: Siempre he condenado la violencia política. Siempre lo haré , y resaltó que el Servicio Secreto necesita más ayuda y el Congreso debería responder a esa necesidad . Gracias a Dios que Donald Trump está bien , añadió.

En Internet, Routh dejó huellas de posturas políticas cambiantes y un intenso enojo por la situación mundial. Reconoció que votó por Trump y que aceptó su parte de la culpa por “ese niñito que hemos elegido como nuestro presidente y que terminó siendo un descerebrado.

Están en libertad de asesinar a Trump , escribió dirigiéndose a Irán en un libro autopublicado en 2023 con el título La guerra imposible de ganar de Ucrania, en el que llama al líder republicano tonto y bufón por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el error tremendo de abandonar el acuerdo nuclear con Teherán. En marzo de 2023, Routh declaró a un periodista de The New York Times que tenía un proyecto para ayudar a Kiev: reclutar a ex soldados afganos que huyeron del Talibán y enviarlos a combatir a Ucrania, según la publicación.

También viajó a Ucrania en 2022 después de la invasión rusa. La agencia Afp lo entrevistó por casualidad en Kiev, durante una manifestación en solidaridad con los ucranios. Putin es un terrorista, y hay que terminar con él, así que necesitamos que la gente del mundo deje lo que esté haciendo y venga aquí y apoye a los ucranios para acabar con esta guerra , declaró.

El fiscal general, Merrick Garland, prometió desplegar todos los recursos disponibles para investigar el nuevo caso.

En tanto, el Servicio Secreto indicó que está al tanto de una publicación del multimillonario Elon Musk, partidario de Trump, en la red X, sobre la falta de intentos de asesinato contra Biden y Harris.