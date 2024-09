Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros , publicaron en Instagram Taj, Taryll y TJ –quienes forman el grupo musical 3T– junto a una foto con su progenitor.

Era miembro original del grupo familiar The Jackson 5, el cual estaba integrado también por sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, conjunto que cosechó una serie de éxitos internacionales a finales de los años 60 y principios de los 70, como I Want You Back, ABC y I’ll Be There.

En 1997, el grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante y actriz Diana Ross.

De acuerdo con su página web, Tito hacía giras desde 2003 con su propia banda de blues y funk.

En 2016 se convirtió en el último de los hermanos Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo Get It Baby.