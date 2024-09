De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2024, p. 8

Maná no trabaja con racistas es parte de un mensaje que esta banda mexicana publicó en redes sociales junto a una explicación sobre el retiro de su colaboración con Nicky Jam debido al apoyo que éste ha manifestado a Donald Trump.

Maná, autora de éxitos como Oye mi amor y Rayando el sol, fijó postura sobre el soporte de Jam a Donald Trump y retiró De pies a cabeza, tema en que colaboraron en 2016. La sacaron de todas las plataformas digitales.