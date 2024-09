Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2024, p. a12

A Carlos Marcos Zablah le dicen Curu. Si uno teclea su nombre en Internet o una enciclopedia virtual, los resultados que aparecen en primer plano son perfiles de abogados y maestros en derecho. Casi nadie lo reconoce. Desde 1996, el entrenador de 56 años impulsó en el Tecnológico de Monterrey la creación de torneos femeniles de futbol para estudiantes. Dada la poca población de mujeres que practicaban este deporte, las primeras jugadoras llegaron por invitación y se desempeñaban en el basquetbol, el softbol y el voleibol. Las camisetas les llegaban hasta las rodillas , explica Zablah a La Jornada sobre una época en la que los partidos se ponían jerseys de futbol americano y por diferentes municipios del estado.

“Tras el boom del Mundial de 1970, hubo que recuperar espacios y picar mucha piedra. Las autoridades en ese entonces no creían en el futbol femenil, no era bien visto que una mujer jugara este deporte. Cuando empezaron a darse los campeonatos nacionales, los rectores y directivos apoyaron a más estudiantes en el deporte. Nadie da reconocimiento a que la Liga Mx Femenil comenzó a desarrollarse gracias a los equipos universitarios”, agrega el tricampeón con Borreguitas del Tec, institución de la que han surgido profesionales como Cristina Ferral, Charlyn Corral, Desireé Monsiváis y Rebeca Bernal, capitana de la selección mexicana.