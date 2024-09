Todavía no es algo común ver a hombres en la natación artística. Me toca esforzarme un poco más para darle mayor visibilidad y que más generaciones de varones comiencen a perder el miedo de intentarlo.

Detrás del éxito que he tenido en los últimos meses está una preparación muy dura. Lo que más me llena de orgullo es darme cuenta de que gracias a mi ejemplo, los niños ya se interesan en un deporte que antes era exclusivo para mujeres , dijo Villalobos, quien recientemente terminó su etapa como seleccionado juvenil.

Es complicado mantenerse entre los mejores, aunque no seamos tantos a nivel internacional. Se está poniendo interesante y difícil no perder el estatus que he logrado.

De la selección mexicana femenil, la cual recientemente participó en los Juegos Olímpicos de París, ha aprendido mucho.

Las veo prepararse y me contagian su pasión, sus ganas de crecer y de poner al país en el mapa mundial de nuestro deporte. Crecí admirándolas y es por ellas que actualmente me involucro en todo lo que tiene que ver con las rutinas, la música, la ropa y los movimientos. A nivel social quiero dar un mensaje de que, si te gusta algo, aunque sea no convencional, debes intentarlo, no dejarte llevar por lo que otros piensan.

En diciembre de 2022, la World Aquatics anunció que el Comité Olímpico Internacional aprobó la participación varonil en la modalidad por equipos en las justas veraniegas. Algo que llenó de júbilo al mexicano.

Si en París no pudo ser, espero ganarme un lugar en la selección para llegar a Los Ángeles 2028. Sería maravilloso representar a mi país en un escenario tan grande. Participar en unos Juegos, además, daría mucha más visibilidad a nuestro género.

Para Diego terminó la temporada competitiva, no el entrenamiento.

Solo tendremos un poco de descanso para reponer fuerzas y después volvernos a entrar a la alberca para planear las nuevas rutinas rumbo al Mundial del próximo año.

Entre los representantes de la natación artística varonil están el estadunidense Billy May, primer hombre campeón mundial, y el medallista Giorgio Minisini, de Italia.